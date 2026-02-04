Dy hajdutë shqiptarë janë dënuar me nga 56 muaj burg secili, pasi akuzohen për shënjestrimin e shtatë pronave, përfshirë shtëpinë e ish-futbollistit të Aston Villas dhe Birmingham City, Scott Hogan.
Denis Puka, 28 vjeç, dhe Erisjan Laska, 29 vjeç, së bashku me një person të tretë të paidentifikuar, kryen një seri grabitjesh për tre netë rresht qershorin e kaluar.
Gjykatësi Steven Everett e përshkroi operacionin e tyre si “të sofistikuar dhe të planifikuar mirë”, pasi ata kishin rezervuar një dhomë Airbnb në Warrington dhe kishin udhëtuar nga jashtë zonës për ta përdorur atë si bazë për veprimtarinë kriminale.
Automjeti i tyre, një Seat Leon i sjellë nga Sheffield, ishte i pajisur me tre targa të falsifikuara gjatë vjedhjeve.
Shtëpia e Scott Hogan, i cili tani luan për Milton Keynes Dons, në Northwich, Cheshire, ishte një ndër pronat e synuara nga 5 deri më 7 qershor. Hogan, 33 vjeç, u zgjua rreth orës 23:30 të mbrëmjes më 7 qershor nga drita e një pishtari që vinte nga dritarja e dhomës së tij të gjumit.
Prokurorja Nardeen Nemat tha se gruaja e futbollistit, atëherë shtatzënë, dhe vajza e tij e vogël ishin gjithashtu në shtëpi në atë moment. Ajo tregoi se të pandehurit kishin hyrë në kopsht duke u ngjitur mbi gardh, dhe njëri prej tyre u ngjit mbi shpatullën e tjetrit për të arritur dritaren e dhomës së gjumit.
Hogan pa jashtë dhe dalloi burrat të shtrirë në tokë. Ai u përpoq t’i ndjekë, por grabitësit u arratisën me shpejtësi. Fatmirësisht, nuk morën asgjë nga shtëpia.
Të nesërmen, të pandehurit shënjestruan pronat në Grappenhall, Knutsford dhe Northwich. Shqiptarët u arrestuan pasi makina e përdorur për vjedhjet u gjet më shumë se një javë më vonë në një kompleks banesash në Warrington, me sende të ndryshme brenda, përfshirë telefona celularë, rroba, mjete dhe targa të falsifikuara.
Leave a Reply