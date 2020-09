Një 40 vjeçar shqiptar dyshohet se u përpoq të përdhunonte nënën 57-vjeçare të ish-të dashurës së tij. Për këtë arsye E.S, duhet të përgjigjet për dhunën seksuale dhe dëmtimin personal. Ngjarjet dyshohet se ndodhën në Montebelluna në shkurt 2018.

Historia, siç raportohet nga Treviso Today, filloi me një marrëdhënie që përfundoi në mënyrë torturuese. Burri persekuton ish-in me telefonata, ndjekje dhe kërkesa për një takim. Për të gjitha këto, E. S u gjykua dhe u dënua në shkallën e parë me 5 muaj burgim. Pas kësaj, ndodhi përpjekja për dhunë ndaj nënës së ish-të dashurës.

Burri shqiptar ka hyrë brenda ndërtesës, duke kërkuar me zë të lartë për të folur me gruan. Nëna e saj është përpjekur për ta qetësuar, duke zbritur në katin përdhes të ndërtesës, ku ishte i akuzuari.

“Në atë moment – tha gruaja – ajo më kapi krahët me forcë, duke më shtrënguar fort dhe duke më dridhur. Pastaj më kapi për krahun e djathtë dhe më tërhoqi zvarrë në cep të pallatit dhe më mbërtheu në mur”.

Në këtë moment sipas saj, ndodhi përpjekja për përdhunim.

“Ai më kapi për mjekre – vazhdon 57-vjeçarja gjatë dëshmisë së saj – dhe me dorën e majtë më bllokoi nofullën ndërsa me të djathtën më ledhatoi gjoksin“.

“Tani do të të përdhunoj”- do të përsëriste disa herë ndërsa me dorën e djathtë përpiqej të zgjidhte rripin e pantallonave. “Ai më bëri presion – kujton gruaja mes lotësh- ai preku pjesët e mia intime“.

Për fat të mirë, një kalimtar ndërhyri për të ndihmuar 57-vjeçaren, e cila më pas u dërgua në dhomën e urgjencës në Montebelluna, pasi pësoi dëmtim të krahut. “Ajo më sulmoi pa ndonjë arsye – përsërit ES – unë thjesht doja të flisja me vajzën e saj“, citojnë mediat italiane.

“Nuk është e vërtetë – përgjigjet 57-vjeçarja- i shkaktova gërvishtjet në përpjekje për të më liruar. Më trembi për vdekje, disa ditë më vonë ika në Shqipëri ”. Dënimi pritet në mars të vitit të ardhshëm.

g.kosovari