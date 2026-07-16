Policia e Krujës ka identifikuar dhe shoqëruar një 14-vjeçar, i dyshuar si autor i tentativës për vjedhje me thyerje në një market të vendosur në pedonalen e qytetit.
Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të së enjtes dhe u pasqyrua edhe në rrjetet sociale. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë nisën veprimet hetimore dhe procedurale për identifikimin e autorit.
Si rezultat i hetimeve, vetëm pak orë pas ngjarjes, policia bëri të mundur identifikimin dhe shoqërimin në komisariat të autorit të dyshuar, një 14-vjeçar.
Policia bën me dije se me 14-vjeçarin po kryhen të gjitha veprimet procedurale në përputhje me legjislacionin për të miturit, në prani të prindërve, mbrojtësit ligjor dhe psikologut.
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