Halit Valteri ka folur për media pas përplasjes që pati me deputetitn Damian Gjiknuri duke thënë se ishte ai që e nxori nga Kuvendi duke e kërcënuar në telefon. Valteri shpërtheu me fjalë ofenduese ndaj Gjiknurit duke thënë se nuk trembet prej tij dhe se Rama duhet ta tërheq atë.

“Provokimet e Gjiknurit me cunat problematikë as më hyn fare… Unë s’jam idiot që të dalë nga seanca të kap një deputet. Më mori në telefon dhe më kërcënoi duke më thënë: nuk më njihni ju mua. Ai më kërkoi të dilja jashtë parlamentit

I bëj thirrje Ramës që ta tërheq këtë qen bir qeni se familja ime e ka provuar dhe i ka dhënë provat sesi i trajton mbeturinat. Nuk mund të krahasojmë Ahmet Zogun me një hajdut që ka vjedhur mbi 100 milion euro dhe ia falë Gurusë sa herë vjen i takon gruan. Gjiknuri është në Pazar të plotë me bandat dhe krimin. Që kur ka qenë ministër energjitike. Nuk mundet të më kërcënojnë mua, e kanë provuar më parë”, tha Valteri.

