Një tragjedi e mundshme u shmang mëngjesin e 22 marsit në Shkodër, falë ndërhyrjes së menjëhershme dhe të guximshme të tre efektivëve të Policisë së Shtetit. Erxhon Semko, Kristjan Loci dhe Françesko Hoxha u hodhën pa hezitim në ujërat e rrëmbyeshëm të lumit Buna për të shpëtuar një 59-vjeçare, e cila kishte tentuar t’i jepte fund jetës.
Në një rrëfim për emisionin “Në kohë reale”, policët treguan momentet dramatike.
Kristjan Loci kujtoi se njoftimi për një person që po mbytej i gjeti në patrullë. “Ishim pak larg, por reagimi ishte i menjëhershëm. Rrjedha e Bunës është shumë e fortë dhe çdo qytetar që do ndërhynte do rrezikonte. Pasi e nxorëm nga uji, i dhamë ndihmën e parë. Në fillim kishte puls, por nuk reagonte. Pas ndërhyrjes filloi të përmendej”, tha ai.
Erxhon Semko tregoi se nuk hezitoi asnjë çast për t’u hedhur në ujërat e lumit Bruna për të shpëtuar gruan.
“Sapo e kam parë zonjën, jam hedhur menjëherë në ujë për ta shpëtuar, e tërhoqa pas vetes dhe e nxora jashtë. Kur iu afrova, fliste, por nuk ishte në gjendje të mirë, ishe në gjendje shoku dhe nuk kuptohej se çfarë thoshte”, tha ai.
Françesko Hoxha shtoi se ndihmoi kolegët në breg dhe më pas mori vesh nga mjekët se gruaja ishte jashtë rrezikut për jetën.
“Ndihmova kolegët kur e nxorën në breg, duke i dhënë ndihmën e parë. Pasi u transportua në spital, ne kemi patur mundësinë të shkonim më pas të pyesnim për zonjën dhe stafi mjekësor nga konfirmoi që ishte jashtë rrezikut për jetën”, u shpreh ai.
Ngjarja ka marrë vëmendje të gjerë publike, ndërsa Ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, vlerësoi efektivët si shembull guximi dhe profesionalizmi.
