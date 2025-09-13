Një 55-vjeçar u arrestua në flagrancë nga Policia Rrugore e Durrësit, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe tentoi të korruptonte efektivët për të shmangur testin e alkoolit. E. Gj., banues në Durrës, iu afrua punonjësve të policisë duke iu ofruar para për të shmangur kontrollin, por veprimi i tij dështoi dhe ai përfundoi në pranga.
Ai do të përballet me akuzat për “korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “drejtim të automjetit në mënyrë të parregullt”.
Ngjarja shërben si një paralajmërim për drejtuesit e automjeteve mbi pasojat e drejtimit në gjendje të dehur dhe për tentativat për të shmangur ligjin.
