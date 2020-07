Një 58-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi tentoi që të korruptonte me para një efektiv. Ngjarja në fjalë është regjistruar në Fier.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se shtetasi me inicialet E. B., banues në Fier, akuzohet se i ofroi ryshfet punonjësit të Policisë, me qëllim që ai ta favorizonte për tërheqjen e pasaportës, me qëllim marrjen e saj në afate të përshpejtuara.

Materialet proceduriale do t’i kalojnë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, për veprën penale “Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

/e.rr