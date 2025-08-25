Një shtetas italian është arrestuar në portin e Durrësit, teksa tentoi të fuste në vendin tonë një makinë të vjedhur në vendin fqinj.
“Si rezultat i shtimit të kontrolleve, verifikimeve dhe intervistimeve, në hyrje/dalje të vendit, me objektiva parandalimin e paligjshmërive, shërbimet e Policisë Kufitare të portit të Durrësit vunë në pranga, në hyrje të Shqipërisë, shtetasin italian G. L., 38 vjeç. Nga verifikimet e kryera rezultoi se automjeti që ky shtetas po tentonte të fuste në Shqipëri, ishte vjedhur në Itali, më datë 25.07.2025”, informon policia.
Policia ka sekuestruar automjetin që rezulton i vjedhur një muaj më parë, ndërsa mbi italianin rëndon vepra penale “Trafikimi i mjeteve motorike”.
Leave a Reply