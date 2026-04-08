Tension i ri po regjistrohet në gadishullin korean, pasi Koreja e Veriut ka lëshuar raketa balistike të njëpasnjëshme, duke shkaktuar shqetësim në Korenë e Jugut dhe Japoni.
Sipas ushtrisë së Koresë së Jugut, herët këtë mëngjes u zbuluan disa raketa me rreze të shkurtër veprimi të një lloji të panjohur, të cilat u nisën nga zona Wonsan dhe u drejtuan drejt Detit Lindor, duke udhëtuar rreth 240 kilometra. Disa orë më vonë, pasoi një tjetër nisje në të njëjtin drejtim.
Në të njëjtën kohë, u bë e ditur se një tjetër “predhë e paidentifikuar” ishte lëshuar nga Pheniani një ditë më parë.
Nga ana e saj, Roja Bregdetare Japoneze raportoi se u zbulua një objekt që besohet të jetë një raketë balistike, duke u bërë thirrje anijeve të qëndrojnë në gatishmëri dhe të raportojnë çdo incident të rënies së mbeturinave.
Zhvillimet vijnë në një kohë tensionesh të larta, menjëherë pasi Seuli kërkoi falje për dërgimin e dronëve në Korenë e Veriut në janar, gjë që kishte provokuar reagime të ashpra nga Pheniani.
Zyra e Sigurisë Kombëtare presidenciale e Koresë së Jugut mbajti një takim urgjent, duke urdhëruar vigjilencë të shtuar, veçanërisht në dritën e zhvillimeve në Lindjen e Mesme.
Ajo gjithashtu i bëri thirrje Koresë së Veriut që të ndalojë menjëherë lëshimet, duke i quajtur ato “veprime provokuese” që shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
