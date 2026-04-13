Një imazh me konotacione fetare, i publikuar fillimisht në llogarinë zyrtare të Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në platformën “Truth Social”, është hequr nga qarkullimi digjital. Ky zhvillim regjistrohet paralelisht me një seri deklaratash që kanë evidentuar divergjenca të thella mes administratës amerikane dhe Papës Leo XIV lidhur me menaxhimin e krizës në Iran.
Sipas të dhënave të monitorimit mediatik, materiali vizual u publikua vonë gjatë mbrëmjes së të dielës. Imazhi e portretizonte Presidentin Trump në një kompozim të ngjashëm me figurën e Krishtit (në aktin e shërimit të të sëmurëve), i rrethuar nga simbole të shtetit amerikan, përfshirë flamuj dhe shqiponja.
Që prej mëngjesit të së hënës, postimi është fshirë nga profili i Presidentit. Klikimi mbi lidhjen origjinale ridrejton përdoruesit në një faqe me mesazhin e sistemit: “Përmbajtja nuk është më e disponueshme”.
Përmbajtja shkaktoi kritika të gjera publike, duke u cilësuar nga qarqe të ndryshme si blasfemi. Rrjeti informativ CNN i është drejtuar zyrtarisht Shtëpisë së Bardhë për të marrë një shpjegim mbi arsyet e publikimit dhe fshirjes së mëvonshme të tij.
Përplasja e qëndrimeve SHBA-Vatikan
Ky incident digjital pason një retorikë të ashpër mes kreut të ekzekutivit amerikan dhe Atit të Shenjtë, i cili është njëkohësisht Papa i parë me origjinë amerikane. Fokusi i përplasjes mbetet operacioni ushtarak në Lindjen e Mesme.
Papa Leo XIV ka mbajtur një qëndrim të hapur kundër luftës. Të hënën, ai rikonfirmoi publikisht se “nuk ka frikë nga administrata Trump” dhe se do të vazhdojë të artikulojë kundërshtimet e tij. Gjatë javës së kaluar, Ati i Shenjtë e kualifikoi retorikën e përdorur kundër popullit iranian si “vërtet të papranueshme”.
Në përgjigje të këtyre komenteve, Presidenti Trump ka denoncuar publikisht qasjen pacifiste të Papës, duke e klasifikuar ndërhyrjen e tij si një lëvizje “të tmerrshme për politikën e jashtme” të Shteteve të Bashkuara.
Mungesa e një komunikimi zyrtar nga Shtëpia e Bardhë mbi fshirjen e postimit lë të hapur pyetjen nëse ky ishte një korrigjim i brendshëm komunikimi apo një përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm me botën katolike.
