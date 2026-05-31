Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Abbas Araghchi, ka deklaruar se dialogu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon përmes shkëmbimit të mesazheve, por ka paralajmëruar se çdo koment apo informacion i deritanishëm mbetet thjesht spekulim derisa të arrihet një marrëveshje e qartë.
Në një intervistë për agjencinë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Araghchi theksoi se “dialogu dhe shkëmbimi i mesazheve janë në vazhdim” me palën amerikane, pavarësisht se negociatat kanë hasur në ngërç kohët e fundit.
Ai shtoi se është e pamundur të jepet një vlerësim apo gjykim i situatës përpara se të arrihet një konkluzion i qartë.
“Nuk është e mundur të gjykohet derisa të arrihet një përfundim i qartë. Çdo gjë që po thuhet tani është spekulim dhe nuk duhet marrë seriozisht derisa të jetë e sigurt,” – tha Araghchi.
Deklarata e ministrit vjen në një periudhë të tensionuar, ku flitet gjerësisht për përpjekje indirekte ose direkte për ringjalljen e bisedimeve mbi programin bërthamor iranian.
Negociatat e mëparshme në Vjenë dhe në vende të tjera kishin si qëllim kufizimin e aktivitetit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike të vendosura nga SHBA dhe aleatët e tyre.
Megjithatë, pas tërheqjes së SHBA-së nga marrëveshja e vitit 2015 (JCPOA) gjatë administratës Trump, dhe tensionet e vazhdueshme rajonale (përfshirë konfliktet në Lindjen e Mesme), bisedimet kanë qenë të vështira.
Administrata aktuale amerikane ka shprehur interes për një marrëveshje të re, por Teherani ka insistuar në garanci konkrete për heqjen e sanksioneve dhe respektimin e të drejtave të Iranit.
Araghchi, i cili ka qenë një nga figurat kryesore në ekipin negociator iranian gjatë viteve, ka adoptuar një linjë pragmatike por të vendosur. Ai ka paralajmëruar se Irani nuk do të pranojë presion ose afate artificiale, duke theksuar se çdo marrëveshje duhet të jetë e balancuar dhe të respektojë sovranitetin e vendit.
Ndërkohë, në Uashington pritet që pozicioni amerikan të sqarohet në ditët në vijim, sidomos në lidhje me çështjet kyçe si niveli i pasurimit të uraniumit nga Irani dhe mekanizmat e verifikimit.Irani ka insistuar vazhdimisht se programi i tij bërthamor është vetëm për qëllime paqësore, ndërsa Perëndimi dyshon se mund të ketë dimensione ushtarake.
