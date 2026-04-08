Eksperti i sigurisë, Ermal Jauri, ka komentuar zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, duke theksuar se situata aktuale nuk mund të konsiderohet një armëpushim i mirëfilltë.
Sipas tij, ajo që ka ndodhur tregon se kostoja e kompromisit është më e madhe se ajo e negocimit për një marrëveshje të mirëfilltë.
“Në gjykimin tim, kjo që ndodhi nuk është armëpushim. Është thjesht një tregues se palët po përpiqen të shmangin kostot e një përshkallëzimi më të madh,” u shpreh ai në emisionin “Trialog” në RTSH.
Jauri vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë përfshirë Libanin si pjesë të negociatave në tryezë, çka sipas tij e nuk e bën pejsë të armëpushimit pas sulmeve izraelite në Bejrut.
Ai theksoi se, për sa kohë nuk ka një marrëveshje të qartë armëpushimi që përfshin edhe Libanin, nuk mund të flitet për shkelje të tij.
Eksperti shtoi gjithashtu se aktualisht fokusi nuk është më tek regjimet, por tek çështje strategjike si Ngushtica e Hormuzit, e cila nuk ka qenë më parë pjesë e diskutimeve para nisjes së sulmeve. Sipas tij, kjo ngushticë mbetet një nyje kyçe për energjinë globale dhe çdo përshkallëzim atje nuk do të kishte fitues.
“Në gjykimin tim, kjo që ndodhi nuk është armëpushim, por tregoi se kostoja e kompromisit është më e madhe se kostoja e negocimit për një marrëveshje. SHBA nuk tha se Libani është pjesë e këtij propozimi dhe pjesë e negociatave në tryezë. Pritej diçka e ngjashme, pasi nuk pati një marrëveshje të mirëfilltë armëpushimi, por vetëm pika që aludohen dhe hidhen nëpër media.
Për sa kohë armëpushimi në Liban nuk ka qenë pjesë e marrëveshjes, nuk mund të themi që ka një shkelje të armëpushimit. Sot nuk po diskutohet për regjimin, por për Ngushticën e Hormuzit, e cila nuk ka qenë kurrë temë diskutimi para nisjes së sulmeve”, tha ai.
Në analizën e tij, Jauri theksoi se asnjë palë nuk ka arritur një fitore të plotë, por të gjitha janë “kënaqur me pak”. Ai shtoi se Irani, pavarësisht presionit, ka arritur të mbetet pjesë e tryezës së negociatave, duke e konsideruar këtë si një lloj avantazhi përballë Izraelit dhe SHBA-së.
“Nuk kemi një marrëveshje të mirëfilltë. Situata mbetet e hapur dhe komplekse,” përfundoi ai.
