Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi Shtetet e Bashkuara se po vonojnë qëllimisht dërgesën e raketave interceptuese në vendin e tij, ndërsa tensionet midis Kievit dhe Uashingtonit u përshkallëzuan për ndihmën ushtarake dhe ndarjen e informacioneve të inteligjencës .
Kievi tha se nuk kishte paralajmërim të hershëm për sulme të fuqishme raketore ruse, duke përsëritur pretendime të ngjashme të bëra javën e kaluar.
Duke folur para senatorëve amerikanë të hënën, Zelensky tha se “ Pentagoni po vonon dorëzimin e raketave” të paguara tashmë nga vendet evropiane dhe se dërgesa po priste firmën e Sekretarit të Mbrojtjes të SHBA-së, Pete Hegseth .
Ai tha gjithashtu se disa vende evropiane ishin gati të transferonin raketat interceptuese Patriot nga rezervat e tyre, por ende prisnin miratimin e SHBA-së.
“Raketat janë gati dhe mund të jenë tashmë në Ukrainë. Por për fat të keq, ende nuk ka miratim”, “, tha Zelensky.
Shtetet e Bashkuara kanë mohuar të kenë bërë ndryshim në ndarjen e informacionit të inteligjencës me Ukrainën.
Trump gjithashtu ka mohuar të ketë urdhëruar një ulje të shpejtësisë në rrjetin Starshield, të zotëruar dhe të kontrolluar nga qeveria amerikane, pasi Elon Musk, kompania e të cilit SpaceX e zhvilloi atë, tha se urdhri mund të ketë ardhur vetëm nga Shtëpia e Bardhë .
The post Tensionet në rritje me Rusinë, Zelensky akuzon SHBA-në për vonesat në dërgesat e raketave appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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