Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, ka lëshuar sot një paralajmërim të prerë ndaj Shteteve të Bashkuara, duke deklaruar se çdo sulm ndaj vendit të tij do të ndizte një flakë që do të përfshinte të gjithë Lindjen e Mesme.
Deklarata vjen në një moment kur SHBA-të po forcojnë ndjeshëm praninë ushtarake në rajon, duke rritur frikën për një përplasje të armatosur.
“Amerikanët duhet ta dinë se nëse fillojnë një luftë, këtë herë do të jetë një luftë rajonale,” citohet të ketë thënë Khamenei nga agjencia gjysmë-zyrtare Tasnim.
Diplomaci nën hijen e armëve
Pavarësisht retorikës së ashpër, kanalet diplomatike duket se nuk janë mbyllur plotësisht. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi më herët se Irani është në “diskutime serioze”, duke shpresuar për një zgjidhje të pranueshme.
Nga ana tjetër, Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, konfirmoi për CNN se, edhe pse besimi ndaj SHBA-së si partner është humbur, shkëmbimi i mesazheve përmes vendeve të treta po lehtëson bisedime “frytdhënëse”. Edhe zyrtari i lartë i sigurisë, Ali Larijani, bëri me dije se një kornizë për negociata po përparon.
Kushtet e Trump për të shmangur konfliktin janë të qarta: “Së pari, jo armë bërthamore. Dhe së dyti, ndaloni së vrari protestuesit.”
Manovra në Ngushticën e Hormuzit
Tensioni është i lartë në Ngushticën e Hormuzit, arteria kryesore energjetike e botës ku kalon 20% e naftës globale . SHBA ka dislokuar aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln në Detin Arabik, një lëvizje që Khamenei e minimizoi si përpjekje për frikësim.
Ndërkohë, raportimet për stërvitje detare iraniane me “zjarr të vërtetë” kanë krijuar konfuzion. Ndërsa pritej që stërvitja të niste të dielën, Garda Revolucionare (IRGC) mohoi planet për një aksion të tillë, pas paralajmërimeve amerikane kundër “sjelljeve të pasigurta”.
Bilanci tragjik i protestave
Sfondi i këtij konflikti ndërkombëtar është situata e rëndë e brendshme në Iran. Organizatat e të drejtave të njeriut raportojnë shifra tronditëse viktimash nga shtypja e protestave anti-qeveritare.
Agjencia HRANA (SHBA) konfirmon mbi 6,300 të vrarë dhe po heton 17,000 vdekje të tjera.
IHR (Norvegji) paralajmëron se numri final mund të kalojë 25,000 viktima.
Khamenei i cilësoi trazirat si një “grusht shteti të shtypur”, duke akuzuar protestuesit për sulme ndaj institucioneve.
Situata rëndohet më tej nga shpërthime të mistershme në qytetet Bandar Abbas dhe Ahvaz, të cilat autoritetet i kanë cilësuar si “rrjedhje gazi”, pavarësisht spekulimeve për sabotim apo shënjestrim të komandantëve ushtarakë.
