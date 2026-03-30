Presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar se Shtetet e Bashkuara janë duke negociuar me folësin e Parlamentit të Iranit, Mohammad Bagher Ghalibaf, si figurën kryesore të regjimit iranian me të cilin Washingtoni është duke komunikuar në javët e fundit.
Në një intervistë për New York Post, Trump tha se brenda “rreth një jave” do të dihet nëse Ghalibaf është një person me të cilin SHBA mund të punojnë vërtet.
Ai shtoi se do ta zbulojë rezultatin së shpejti, pasi po teston mundësinë e një marrëveshjeje për të përfunduar tensionet aktuale.
Trump ka qenë i kujdesshëm më parë dhe nuk e ka emërtuar publikisht Ghalibafin, duke thënë me shaka se kushdo që ai do ta përmendte haptazi mund të “përfundonte i vrarë”.
Megjithatë, tani ai e ka konfirmuar drejtpërdrejt se bisedimet po zhvillohen me folësin e parlamentit.
Ghalibaf ka lidhje të ngushta me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), ka shërbyer si komandant policie dhe kryetar bashkie i Teheranit, dhe është parë shpesh në uniformë ushtarake.
Ai ka mohuar publikisht çdo negociatë me SHBA-në, duke i quajtur pretendimet “lajme të rreme” për të manipuluar tregjet. Por burime amerikane i kanë hedhur poshtë mohimet si pozicionim të brendshëm.
