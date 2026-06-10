Çmimet e naftës u rritën të mërkurën, me Brent që u rrit me rreth 1.5% në 93 dollarë për fuçi, ndërsa investitorët vlerësuan zhvillimet në Lindjen e Mesme.
Nafta bruto amerikane WTI u rrit me 2% në rreth 90 dollarë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Irani kishte vonuar shumë në arritjen e një marrëveshjeje me Shtetet e Bashkuara dhe tani “do të duhet të paguajë çmimin”.
Komentet e tij vijnë pas raportimeve për sulme iraniane ndaj objektivave në vendet e Gjirit, përfshirë Bahreinin, Jordaninë dhe Kuvajtin.
Incidentet thuhet se pasuan sulmet amerikane që Uashingtoni i përshkroi si akte vetëmbrojtëse pas rrëzimit të një helikopteri amerikan në rajon.
Ndërkohë, transporti detar në Ngushticën e Hormuzit vazhdon të përballet me probleme serioze.
Sipas raportimeve, Irani vazhdon të kufizojë pjesën më të madhe të trafikut tregtar përmes këtij kalimi strategjik, ndërsa SHBA-të kanë mbajtur kufizime në portet iraniane.
Këto zhvillime vazhdojnë të shkaktojnë shqetësim në tregje, pasi Hormuzi është një nga arteriet më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Megjithatë, Sekretari Amerikan i Energjisë, Chris Wright, u shfaq më qetësues, duke vënë në dukje se trafiku i anijeve në Gjirin Persik dhe eksportet e naftës përmes Hormuzit po rriten gradualisht pavarësisht problemeve të vazhdueshme.
Çmimet e naftës u mbështetën gjithashtu nga të dhënat nga Instituti Amerikan i Naftës (API), të cilat treguan një rënie të ndjeshme të inventarëve të naftës bruto në SHBA.
Konkretisht, inventarët ranë me 9.1 milionë fuçi javën e kaluar, duke arritur nivelin e tyre më të ulët në katër muaj.
Rënia i atribuohet rritjes së kërkesës nga blerësit që kërkojnë të zëvendësojnë vëllimet e naftës të prekura nga ndërprerjet në eksportet nga Gjiri Persik.
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