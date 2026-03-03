Ndikimi ekonomik i operacionit të përbashkët ushtarak të SHBA dhe Izraelit kundër Iranit do të varet nga kohëzgjatja e konfliktit dhe shkalla e dëmeve në infrastrukturë dhe industri në rajon, vlerëson Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Sipas FMN-së, një shqetësim kyç mbetet nëse rritja e çmimeve të energjisë do të jetë afatshkurtër apo do të zgjasë në kohë, duke ndikuar drejtpërdrejt në inflacionin dhe rritjen ekonomike globale.
Zëvendësdrejtori i parë menaxhues i FMN-së, Dan Katz, deklaroi gjatë konferencës “Milken Institute Future of Finance” në Washington se konflikti “ka potencialin të ndikojë ndjeshëm ekonominë botërore në disa tregues, si inflacioni, rritja ekonomike dhe të tjerë”.
FMN do të analizojë dëmet materiale në infrastrukturë, efektet mbi turizmin, transportin ajror dhe objektet e prodhimit të energjisë, për të vlerësuar pasojat reale në ekonominë globale.
