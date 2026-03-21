Komisioni Evropian u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të ulin objektivin për mbushjen e rezervave të gazit natyror, në përpjekje për të lehtësuar presionet në rritje të çmimeve të energjisë.
Nisma vjen në një kohë kur lufta në Lindjen e Mesme ka ndikuar negativisht në furnizimet globale me energji, duke rritur pasigurinë në tregje.
Komisioneri evropian për energjinë, Dan Jorgensen, u ka dërguar një letër vendeve anëtare ku kërkon që të shqyrtohet ulja e objektivit të mbushjes së rezervave në 80%, nga niveli aktual prej 90%.
Sipas tij, një masë e tillë do të ndihmonte në stabilizimin e tregut dhe do të ofronte më shumë siguri për operatorët dhe konsumatorët gjatë sezonit të mbushjes së depozitave të gazit.
