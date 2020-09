Përshkallëzohen tensionet në Mesdhe mes Turqisë dhe Greqisë. Gazeta e njohur gjermane Die Welt, duke iu referuar disa burime ushtarake turke, në artikullin e saj të fundit shkruan se Rexhep Tayyip Erdogan kishte planifikuar një goditje në Mesdhe për të fundosur një anije greke.

Mësohet se presidenti turk ka dhënë urdhërin për goditje, por kjo është refuzuar nga shumica e gjeneralëve.

Raporti, me titull “Lufta e llogaritur e Erdogan”, tha se “nëse do të varej nga Presidenti turk, marina e tij do të kishte fundosur një anije greke në Mesdhe shumë kohë më parë.”

Më konkretisht, gazeta tha, duke cituar burime ushtarake turke, se Erdogan u kishte kërkuar gjeneralëve të Turqisë disa ditë më parë të fundosnin një anije greke dhe se ata duhet ta bënin këtë duke siguruar që askush të mos vritej në këtë proces.

Kur gjeneralët refuzuan, dikush tjetër sugjeroi që të rrëzohej një avion luftarak grek, dhe piloti mund të përdorte bllokun e nisjes për të shpëtuar veten. Por gjeneralët turq përsëri refuzuan.

g.kosovari