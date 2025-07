Presidenti amerikan Donald Trump, para nisjes së tij për në Skoci, ka komentuar mbi çështjet tregtare, duke shprehur një optimizëm të kujdesshëm për një marrëveshje me Bashkimin Evropian, por një qëndrim më të ashpër ndaj Kanadasë. Ndërkohë, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka konfirmuar një takim të afërt me Trump në Skoci, duke sinjalizuar përpjekje diplomatike për të menaxhuar tensionet.

Donald Trump u shpreh para gazetarëve se shanset për një marrëveshje tregtare me BE-në për çështjen e tarifave janë “50-50”. Megjithatë, ai sqaroi se SHBA-të mund të mos arrijnë një marrëveshje tregtare me Kanadanë, duke sugjeruar se administrata e tij mund të vendosë në mënyrë të njëanshme një normë tarifore. Presidenti njoftoi gjithashtu se letra të mëtejshme mbi tarifat do të dërgohen sot, duke përsëritur se afati i fundit mbetet 1 gushti. “Nuk ka shumë hapësirë për manovrim në lidhje me çelikun dhe aluminin,” specifikoi ai në lidhje me detyrimet mbi këto dy metale.

Takimi Trump-Von der Leyen dhe kundërtarifat e BE-së

Ursula von der Leyen njoftoi përmes platformës X se ajo dhe Donald Trump do të zhvillojnë një takim dypalësh në Skoci të dielën.

“Pas një telefonate të mirë me Trump, ramë dakord të takohemi në Skoci për të diskutuar marrëdhëniet tregtare transatlantike dhe si t’i mbajmë ato të forta,” shkroi von der Leyen. Ky takim pritet të jetë një mundësi kyçe për të ulur tensionet dhe për të eksploruar rrugët drejt një zgjidhjeje.

Ndërkohë, BE-ja ka miratuar një listë kundërtarifash që do të hyjnë në fuqi në faza, nga 7 gushti deri më 7 shkurt 2026. Rregullorja zbatuese përcakton se kundërmasat e miratuara në përgjigje të tarifave të SHBA-së mbi çelikun dhe aluminin do të zbatohen më 7 gusht. Megjithatë, për tarifat mbi sojën dhe bajamet, ato do të hyjnë në fuqi më 1 dhjetor.

Detyrimet e parashikuara nga masat shtesë të miratuara më 24 korrik do të hyjnë në fuqi në dy faza, varësisht nga produkti. Për shumicën e produkteve, detyrimet do të vendosen duke filluar nga 7 shtatori, për t’u dhënë autoriteteve doganore kohë të mjaftueshme për t’u përgatitur. Për mallrat e mbetura (të lidhura me sektorin industrial), detyrimet do të vendosen duke filluar nga 7 shkurti 2026. Kjo shtyrje synon t’i japë industrisë së BE-së kohë për të përshtatur zinxhirët e tyre të furnizimit, duke marrë parasysh natyrën e ndjeshme të mallrave të prekura.

Përshtypjet e Trump për normat e interesit të Fed-it

Në lidhje me politikën monetare, Presidenti Trump tha se dje pati një takim të mirë me Kryetarin e Rezervës Federale, Jerome Powell, dhe se kishte përshtypjen se Powell “mund të ulë normat e interesit”. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur tregjet po monitorojnë nga afër veprimet e Rezervës Federale dhe ndikimin e tyre në ekonominë globale.