Parlamenti Evropian po shqyrton mundësinë e pezullimit të procedurës për miratimin e marrëveshjes tregtare me presidentin amerikan Donald Trump, pas zhvillimeve të fundit në Shtetet e Bashkuara dhe vendimit të Gjykatës Supreme amerikane. Presidenti i Komisionit për Tregtinë Ndërkombëtare në Parlamenti Evropian, Bernd Lange, ka deklaruar se do të propozojë pezullimin e procesit legjislativ për marrëveshjen e njohur si “Turnberry”, duke theksuar se situata është bërë e paqartë dhe e pasigurt për Bashkimin Evropian.
Sipas Lange, administrata amerikane ka krijuar “kaos total në çështjen e tarifave doganore”, duke shtuar se askush nuk ka më qartësi mbi drejtimin e politikave tregtare të SHBA-së. Ai theksoi se kushtet fillestare të marrëveshjes dhe baza ligjore mbi të cilën ishte ndërtuar ajo kanë ndryshuar, veçanërisht pas njoftimit për tarifa të reja të vendosura mbi bazën e Seksionit 122 të ligjit amerikan për tregtinë.
Administrata Trump kundër rregullave “Made in Europe”
Ndërkohë, përpara vendimit të Gjykatës Supreme, ambasadori amerikan pranë Bashkimit Evropian, Andrew Puzder, ka paralajmëruar Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare që të mos miratojnë rregullat e ashtuquajtura “Made in Europe”.
Sipas tij, këto rregulla do të përbënin shkelje të drejtpërdrejtë jo vetëm të termave, por edhe të frymës së marrëveshjes kornizë të nënshkruar në Skoci. Ai deklaroi se palët kishin rënë dakord të mos vendosnin preferenca të tilla dhe se një hap i tillë do të ishte “një gabim i rëndë”.
Komisioni Evropian pritet të shqyrtojë mundësinë e përfshirjes së preferencës evropiane në kuadër të aktit të ri industrial, i njohur si “Industrial Accelerator Act”. Megjithatë, brenda Kolegjit të Komisionerëve ekzistojnë ende ndarje dhe qëndrime të ndryshme mbi këtë çështje. Ambasadori amerikan ka kritikuar gjithashtu përfshirjen e preferencës evropiane në programin e kredive për mbrojtjen SAFE, duke paralajmëruar se një qasje e tillë mund të dobësojë përpjekjet e përbashkëta të mbrojtjes mes SHBA-ve dhe BE-së.
Pasiguri në marrëdhëniet transatlantike
Zhvillimet e fundit tregojnë për një klimë të tensionuar në marrëdhëniet tregtare mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Nga njëra anë, BE-ja kërkon garanci dhe stabilitet juridik për marrëveshjet e arritura; nga ana tjetër, administrata amerikane kundërshton çdo masë që e konsideron si favorizuese vetëm për prodhuesit evropianë.
Vendimi përfundimtar i Parlamentit Evropian do të jetë vendimtar për të ardhmen e marrëveshjes dhe për drejtimin e marrëdhënieve ekonomike mes dy partnerëve strategjikë. Nëse procedura pezullohet, kjo mund të hapë një fazë të re negociatash ose të thellojë përplasjet tregtare mes dy “anëve” të Atlantikut.
Leave a Reply