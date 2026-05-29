Tensionet kanë shoqëruar mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Sarandës, ku do të miratoheshin vendndodhjet e reja të stacioneve të mjeteve ujore.
Pronarët e mjeteve ujore të Ksamilit ndërprenë mbledhjen e Këshillit Bashkiak duke hyrë me forcë dhe duke kundërshtuar kufizimin nga 12 në 4 të vendbazimeve të mjeteve ujore në territorin e bashkisë Sarandë.
Ata thanë se vendbazimet e propozuara nga bashkia nuk janë funksionale për ta, pasi ndodhen shumë larg zonave turistike.
Por, policia thotë se më pak korridore për skafet, janë më të lehta për t’u monitoruar dhe për të garantuar sigurinë e pushuesve.
Protesta e tyre solli ndërprerjen e Këshillit Bashkiak dhe shtyrjen për një datë tjetër.
