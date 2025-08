Tensionet mes qeverisë izraelite dhe Ushtrisë janë në rritje, por këta të fundit kanë bërë një hap pas për të mos kundërshtuar më tej kryeministrin Benjamin Netanyahu në qëllimin e tij për të pushtuar Rripin e Gazës, pavarësisnt rrezikut të jetës së pengjeve që ka marrë Hamasi.

“IDF është e gatshme të zbatojë çdo vendim të marrë nga Kabineti i Sigurisë Izraelite”, thuhet në një deklaratë të lëshuar nga Zyra e Kryeministrit Izraelit, pas takimit të kryesuar nga Benjamin Netanyahu. Ky vendim për pushtim do i paraqitet të enjten (7 gusht) edhe Qeverisë për diskutim.

Shefi i Shtabit të Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, “përshkroi opsionet për vazhdimin e fushatës në Gaza. IDF është e gatshme të zbatojë çdo vendim të marrë nga Kabineti i Sigurisë”, thuhet në deklaratë. Edhe pse Netanyahu i kërkoi dorëheqjen nëse nuk zbatonte vendimin, kjo gjë nuk do ndodhë.

Shefi i ushtrisë e ka refuzuar, teksa ka bërë hap pas në kundërshtimin e planit ushtarak të kryeministrit.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do ta paraqesë vendimin në kabinet për miratim, me shumë mundësi të enjten, informon ‘La Repubblica’.

Media: Shefi i IDF kundërshton pushtimin e Gazës, por nuk do të japë dorëheqjen!

Gjatë bisedimeve për sigurinë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, Shefi i Shtabit të Forcave të Mbrojtjes Izraelite (IDF), Eyal Zamir, u shpjegoi pjesëmarrësve se si të vazhdonin operacionet në Rripin e Gazës dhe kundërshtoi mundësinë e një pushtimi. Burime të njohura me detajet i thanë Ynet , duke shtuar se Zamir e bëri të qartë se IDF do të ndërmarrë çfarëdo veprimi që vendos udhëheqja politike. Burimet shtuan se atmosfera gjatë bisedimeve ishte profesionale dhe Shefi i Shtabit sqaroi se nuk kishte kërcënuar të jepte dorëheqjen.

“Urdhri i Netanyahut është të pushtohet Qyteti i Gazës dhe kampet qendrore.”

Një burim i njohur me detajet e takimit të sotëm pasdite midis Kryeministrit Benjamin Netanyahu, Shefit të Forcave Mbrojtëse të Izraelit, Eyal Zamir, dhe Ministrave Katz dhe Dermer i tha televizionit publik izraelit Kan se “urdhri i kryeministrit është të pushtohen kampet qendrore në Rrip dhe në Qytetin e Gazës. Këto janë zona ku ekziston frika se mund të mbahen pengje të mbajtura nga Hamasi. Manovrat ushtarake në ato zona mund të rrezikojnë jetën e tyre”.

Diskutime të mëtejshme do të zhvillohen si në kabinet ashtu edhe në kabinetin e përgjithshëm. Ministrat e ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich dhe Itamar Ben Gvir, të cilët po e shtyjnë kryeministrin të pushtojë të gjithë Gazën, nuk morën pjesë në diskutimin e sotëm.