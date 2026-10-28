Greqia ka siguruar mbështetjen e Egjiptit, Bahreinit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në përplasjen diplomatike me Turqinë për kufijtë detarë në Mesdheun Lindor.
Katër vendet kanë kundërshtuar marrëveshjen detare mes Ankarasë dhe Libisë, duke paralajmëruar se ajo përbën kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin rajonal, si dhe për respektimin e së drejtës ndërkombëtare.
Reagimi vjen pasi Parlamenti i Libisë lindore miratoi javën e kaluar marrëveshjen e vitit 2019 me Turqinë, duke ndryshuar qëndrimin e mëparshëm kundërshtues ndaj saj.
Në një deklaratë të përbashkët të paraqitur në Kombet e Bashkuara nga ministri i Jashtëm grek, George Gerapetritis, Greqia, Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe shprehën shqetësimin se marrëveshje të tilla dypalëshe mund të cenojnë të drejtat detare të vendeve të tjera.
Deklarata u mbështet gjithashtu nga Bashkimi Europian dhe Qiproja, të cilat prej vitesh kundërshtojnë pretendimet detare të Ankarasë në rajon.
Në qendër të mosmarrëveshjes janë zonat detare që konsiderohen të rëndësishme për kërkimin dhe shfrytëzimin e rezervave të naftës dhe gazit natyror.
Athina argumenton se marrëveshja turko-libiane shpërfill të drejtat detare të ishujve grekë, veçanërisht të Kretës, ndërsa Turqia këmbëngul se po mbron interesat e saj të ligjshme.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka hedhur poshtë kundërshtimet, duke deklaruar se reagimet e Bashkimit Europian dhe vendeve të tjera nuk kanë bazë ligjore.
Përplasja ka marrë edhe përmasa ekonomike, pasi Greqia ka dhënë licenca për kërkime energjetike në zonat detare pranë Kretës, ndërsa Ankaraja kërkon të ruajë të drejtat që pretendon se burojnë nga marrëveshja me Libinë.
Zhvillimi rrit tensionet diplomatike në Mesdheun Lindor, ku interesat energjetike dhe mosmarrëveshjet për kufijtë detarë vazhdojnë të përplasin Turqinë me Greqinë dhe partnerët e saj rajonalë.
Leave a Reply