Europa Lindore është zgjuar nën alarmin e sulmeve me dron. Letonia është shteti i parë që ka ngritur alarmin për rrezikun e sulmeve ajrore.
Sipas Forcave të Armatosura Kombëtare, një alarm portokalli u lëshua për rajonin e Ludzës rreth orës 23:20 të së martës, ndërsa afërsisht 20 minuta më vonë, një alarm për hapësirën ajrore u lëshua edhe për komunat Augsdaugava dhe Kraslava. Siç raportohet nga bb.lv, një alarm i ngjashëm për hapësirën ajrore ishte lëshuar pak më parë në Lituani.
Qendra Kombëtare Lituaneze për Menaxhimin e Krizave njoftoi se ishte marrë vendimi për të ngritur avionët luftarakë të NATO-s për misione të mbrojtjes ajrore. Rreth orës 12:20 të mëngjesit, niveli i alarmit në të tre rajonet u ul në të verdhë dhe në 12:40 të mëngjesit alarmi u hoq.
Si rrjedhojë NATO ngriti në qiell avionë luftarakë pasi të paktën katër dronë hynë në hapësirën ajrore të shteteve baltike gjatë sulmeve të Ukrainës ndaj Rusisë, duke shkaktuar alarme të shkurtra për qytetarët e Lituanisë, Letonisë dhe Estonisë që të kërkonin strehim.
Dronët ushtarakë ukrainasë që kanë hyrë në hapësirën ajrore të Finlandës dhe vendeve baltike këtë vit kanë nxitur shqetësimin se lufta në Ukrainë po përhapet në vendet e NATO-s që kufizohen me Rusinë dhe aleatin e saj, Bjellorusinë.
“Ne vumë re tre dronë që vepronin në territorin e Bjellorusisë, duke lëvizur në drejtimin veri-verilindje, dhe për shkak të këtyre dronëve, avionët e mbrojtjes ajrore të Baltikut u ngritën në ajër. Asnjë nga këto dronë nuk e kaloi kufirin shtetëror lituanez, ata po lëviznin në drejtim të Letonisë. Situata e dytë ishte më 11 rreth orës 01:20 sipas kohës lokale, një dron i katërt u pa duke fluturuar nga territori i Bjellorusisë. U vu re kalimi i kufirit tonë shtetëror nga Bjellorusia në Lituani. Nuk ishte e mundur të shkatërrohej objekti ajror meqenëse ishte një zonë e urbanizuar, me qëllim që të shmangej dëmtimi nga rënia e mbeturinave”.
Finlanda, një tjetër fqinj i Rusisë, miratoi kufizime të përkohshme të hapësirës ajrore dhe detare në Gjirin lindor të Finlandës të mërkurën, thanë forcat e saj mbrojtëse në X, por i tërhoqën ato më vonë. Mbetjet e një droni vranë dy persona në rajonin Smolensk të Rusisë, në kufi me Bjellorusinë, sipas citimit të guvernatorit lokal nga agjencitë ruse të lajmeve.
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