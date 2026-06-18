Zhvendosja e protestuesve pranë Kuvendit të Shqipërisë është shoqëruar me momente tensioni dhe përplasje verbale. Protesuesit brohoritën thirrjet “Rama në burg! Berisha në burg!” pranë selisë blu, duke shkaktuar reagimin e disa simpatizantëve demokratë.
Situata u tensionua për disa çaste, por deputeti i PD-së, Klevis Balliu, ndërhyri duke larguar mbështetësit e partisë për të shmangur çdo përplasje mes palëve.
Një tjetër incident u shënua pranë Kuvendit, ku protestuesit u përballën verbalisht me deputetin e Partisë Socialiste, Ardit Bido. Mes thirrjeve të qytetarëve, deputeti socialist u shoqërua dhe u ndihmua nga efektivët e policisë për t’u larguar nga zona, duke shmangur përshkallëzimin e situatës.
Aktualisht, protestuesit vijojnë të qëndrojnë në krah të godinës së Parlamentit, ku po shprehin pakënaqësitë e tyre me thirrje si “Nuk na përfaqësoni” dhe “Duhet të largoheni”.
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