Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) ka njoftuar se ka ndaluar tre cisterna nafte që po lundronin në Ngushticën e Hormuzit, duke i akuzuar se kishin shkelur rregullat e vendosura nga Teherani për kalimin në këtë korridor strategjik detar.
Sipas deklaratës së IRGC-së, cisternat u ndaluan gjatë transitit në Ngushticën e Hormuzit dhe u detyruan të ndërprisnin lundrimin. Autoritetet iraniane nuk kanë bërë të ditur identitetin e anijeve, flamurin nën të cilin lundronin apo destinacionin e tyre.
Sipas mediave të huaja, incidenti ndodh në një periudhë tensionesh të larta mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me kontrollin dhe sigurinë në këtë rrugë detare, e cila konsiderohet ndër më të rëndësishmet në botë për transportin e naftës. Gjatë javëve të fundit janë raportuar disa incidente që kanë përfshirë anije tregtare dhe cisterna në rajon, duke shtuar shqetësimet për sigurinë e furnizimeve globale me energji.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një pikë kyçe për tregtinë ndërkombëtare të naftës, pasi një pjesë e konsiderueshme e eksporteve botërore të hidrokarbureve kalon përmes saj. Çdo incident në këtë zonë ndikon menjëherë në tregjet ndërkombëtare, duke rritur frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të krizës në Lindjen e Mesme.
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