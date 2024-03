Me tensione është shoqëruar mbledhja e Këshillit Bashkiak të Himarës për të zgjedhur një nga 2 nënkryetarët si kryetar të komanduar.

Mbështetës të Jorgo Goros dhe qytetarë të Himarës u mblodhën para Bashkisë dhe kërkuan largimin nga mbledhja të Vangjel Tavos dhe drejtuesit të PS për Vlorën, Blendi Klosi. Kujtojmë se Tavo është Prefekt i Qarkut të Vlorës, i emëruar javët e fundit nga qeveria në këtë detyrë.

Për shkak të tensioneve, mbledhja u shty për në orën 12:00. Duhet theksuar se situata është në kontroll dhe nuk pati përplasje fizike.

Dy kryetarët e Himarës, Jorgo Goro dhe Fredi Beleri janë në burg. Fredi Beleri, i cili u fitoi zgjedhjet e vitit të kaluar, u arrestua për blerje votash dhe është dënuar nga Gjykata e Posaçme, por çështja ka kaluar në Apel. Kryetari në detyrë që ishte, Jorgo Goro i cili humbi zgjedhjet e vitit 2023, u arrestua pak ditë më parë nga SPAK për shpërdorim detyre në lidhje me tjetërsimin e një sipërfaqe toke në Dhërmi. Pas arrestimit, ai dha dorëheqjen nga qelia.

Në mungesë të tyre, sipas ligjit, detyrën e kryetarit e merr përkohësisht nënkryetari i Bashkisë. Por Himara ka dy të tillë të emëruar më parë nga Jorgo Goro, e në këtë situatë, është Këshilli Bashkiak i Himarës që do të votojë se cili prej tyre do të komandohet në detyrën e kryetarit të bashkisë.

Dy nënkryetarët janë Blerina Bala dhe Pervin Gjikuria.

Njëri prej tyre që do të zgjidhet, do të drejtojë bashkinë deri kur gjykata të shprehet me vendim të formës së prerë për fatin e Fredi Belerit, i dënuar me 2 vjet burg në Shkallën e Parë.

Nëse vendimi konfirmohet në Apel, Himara do të duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

/a.r