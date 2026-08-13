Ushtarët izraelitë zunë pozicione brenda shtëpive palestineze në fshatin Kusra të Bregut Perëndimor të dielën, tha kryetari i bashkisë, pasi kolonët këtë javë bllokuan familjet palestineze brenda shtëpive të tyre në një rrethim që palestinezët thonë se synon zhvendosjen me forcë të tyre nga toka e tyre.
Rrethimi filloi gjatë fundjavës kur kolonët hebrenj bllokuan rrugën që të çonte në tre shtëpitë në fshatin palestinez të Kusrës dhe ngritën një tendë në oborret e tyre, duke refuzuar të lejonin askënd të hynte ose të dilte. Kolonët më parë kishin ndërprerë furnizimin me energji elektrike dhe ujë.
Kryetari i bashkisë së Kusrës, Abed Al-Ateem Wadi, tha se gjashtë shtëpi në fshat ishin evakuuar dhe zënë nga ushtarët izraelitë, duke përfshirë tre shtëpi nën rrethim në majë të kodrës, me dy familjet që jetonin atje të mbledhura në njërën prej shtëpive.
Fotot e Reuters treguan disa ushtarë izraelitë duke qëndruar jashtë njërës prej shtëpive. Ushtarët i informuan familjet se operacionet në Kusra mund të zgjasin deri të dielën, thanë fshatarët.
Në një deklaratë, ushtria tha se ushtarët ishin vendosur në Kusra që nga mëngjesi i sotëm për të mbrojtur banorët dhe për të ruajtur sigurinë dhe “kanë marrë udhëzime që banorët e Kusrës të qëndrojnë në shtëpitë e tyre”.
Ushtria shtoi se “ushtarët nuk do të hyjnë në shtëpinë e familjes palestineze që ndodhet pranë vendit ku ishte ngritur tenda që u evakuua dhe u çmontua”. Ende nuk është e qartë se për cilën nga tre shtëpitë po i referohej ushtria.
Më herët sot, një ditë pasi ushtarët përdorën gaz lotsjellës në një përpjekje të pasuksesshme për të larguar kolonët, ushtria tha se kishte dërguar ushtarë shtesë në zonë “për të kryer misione mbrojtëse dhe patrullime në zonë për të ruajtur sigurinë dhe për të mbrojtur zonën”.
Në një deklaratë, Kombet e Bashkuara thanë se rreth 15 palestinezë, përfshirë dy fëmijë, ishin “të bllokuar në shtëpitë e tyre në një gjendje terrori, të paaftë për të përmbushur nevojat e tyre themelore dhe pa qasje në ujë ose energji elektrike”.
Një video e publikuar më parë këtë javë tregon disa burra izraelitë me uniforma ushtarake të gjelbra që bashkohen me kolonët në lutjet e mëngjesit në tendë. Ushtria tha se po merrte masa disiplinore kundër çdo anëtari që mund të ketë qenë i përfshirë.
Ushtria është nën presion në rritje për të ndaluar grabitjet e tokës nga kolonët e inkurajuar nga qeveria e krahut të djathtë e Benjamin Netanyahut, e cila ka parë vendbanimet në Bregun Perëndimor të pushtuar të zgjerohen me shpejtësi.
Dy familjet nën rrethim në zonë thonë se nuk kanë ushqim apo ilaçe dhe se kolonët po shkatërrojnë pronën e tyre, duke hedhur gurë në shtëpitë e tyre dhe duke përdorur gjuhë abuzive kundër tyre.
“U bëjmë thirrje institucioneve qeveritare dhe çdo personi të lirë dhe të ndershëm që të na ndihmojnë të sigurojmë ushqim dhe ilaçe”, tha Qusay Abu Riida, një palestinez i bllokuar në njërën nga shtëpitë, e cila i përket vëllait të tij, i cili jeton në Ohajo dhe ka shtetësi amerikane. Ai konfirmoi se dy familjet ishin mbledhur në njërën nga tre shtëpitë.
Ambasadori i SHBA-së në Izrael, Mike Huckabee, tha se ushtria dhe policia izraelite “kanë shkuar me kërkesën tonë për të larguar terroristët izraelitë që po e bëjnë këtë”, duke shtuar: “Ajo që po i bëjnë shtëpisë së kësaj familjeje është kriminale”.
Palestinezët thonë se ushtria izraelite u lejon kolonëve të grabisin tokë dhe burime në të gjithë Bregun Perëndimor pa u ndëshkuar, duke përfshirë edhe zonat ku ata kanë dokumente pronësie të lëshuara nga Izraeli.
Grabitja e tokës nga kolonët është veçanërisht e zakonshme në periferi të fshatrave, siç është Kusra, e cila është në një zonë nën kontrollin e plotë të sigurisë izraelite.
Bregu Perëndimor, një zonë e pushtuar nga Izraeli në luftën e vitit 1967, është shtëpia e rreth tre milionë palestinezëve dhe 500,000 kolonëve. Sipas organizatës izraelite Peace Now, ka rreth 146 vendbanime në Bregun Perëndimor, si dhe 390 struktura më të vogla.
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