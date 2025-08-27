Ministria e Jashtme daneze ka thirrur të ngarkuarin me punë të SHBA-së, diplomatin më të lartë në ambasadën amerikane në Kopenhagen, pasi një raportim televiziv publik raportoi “përpjekje për të ndërhyrë” në Groenlandë, një territor autonom i mbretërisë skandinave.
Sipas transmetuesit publik DR, të paktën tre amerikanë të lidhur me Donald Trump po kryejnë operacione ndikimi në Groenlandë.
“Çdo përpjekje për të ndërhyrë në punët e brendshme të Mbretërisë sigurisht që nuk do të jetë e pranueshme”, tha ministri i Jashtëm danez Lars Lokke Rasmussen në një deklaratë dërguar AFP-së.
“I kam kërkuar Ministrisë së Jashtme të ftojë të ngarkuarin me punë amerikan në një takim në ministri”, shtoi ai.
Sakaq, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump , ka thënë se dëshiron që SHBA-të bëjnë pjesë të tyren ishullin strategjik në Arktik, që është i pasur me minerale për arsye të sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për ta bërë këtë.
Pas zgjedhjes së tij, Presidenti Trump shpjegoi se ai “ka nevojë” për Grenlandën, kryesisht për sigurinë e SHBA-së, dhe e ka përsëritur dëshirën e tij shumë herë.
Groenlanda ishte përgjigjur se nuk ishte në shitje dhe se po vendoste vetë për të ardhmen e saj.
Në fund të marsit, zëvendëspresidenti i SHBA-së J.D. Vance shkaktoi trazira duke planifikuar të vizitonte ishullin e madh Arktik pa u ftuar atje. Përballë kritikave në Groenlandë, Danimarkë dhe Evropë, zëvendëspresidenti i SHBA-së e kufizoi udhëtimin e tij në bazën ajrore amerikane në Pitufik.
“Ne e dimë që aktorët e huaj vazhdojnë të tregojnë interes për Groenlandën dhe pozicionin e saj brenda Mbretërisë së Danimarkës”, vuri në dukje sot edhe Ministri i Jashtëm danez.
“Prandaj nuk është për t’u habitur të shohim përpjekje të jashtme për të ndikuar në të ardhmen e Mbretërisë në të ardhmen e afërt”, theksoi Rasmussen.
Që në pranverë, shërbimet daneze të inteligjencës kishin shprehur shqetësime në lidhje me “ndikimin” e mundshëm” të jashtëm, kryesisht rus, veçanërisht gjatë zgjedhjeve parlamentare në Groenlandë, por përfundimisht nuk u zbulua asnjë përfshirje.
