Tre avionë luftarakë rusë MiG-31 kanë shkelur hapësirën ajrore të Estonisë këtë të premte. Qeveria estoneze njoftoi se avionët qëndruan në hapësirën ajrore të Estonisë për 12 minuta. Po ashtu bëhet me dije se ata u zhvendosën rreth 8 kilometra në hapësirën ajrore në drejtim të Talinit, kryeqytetit të Estonisë.
Inkursioni ndodhi këtë mëngjes pranë ishullit Vaidlo, një ishull i vogël në mes të Gjirit të Finlandës. Fox, duke cituar burime të NATO-s, raportoi se avionët luftarakë rusë mbanin raketa balistike Kinzhal.
Avionët italianë F-35 të stacionuar në vend u ngritën në ajër për t’i kapur ato.
Incidenti vjen vetëm 10 ditë pasi dronët rusë hynë në hapësirën ajrore polake. Javën e kaluar, një tjetër dron rus kaloi në hapësirën ajrore rumune dhe fluturoi atje për një kohë, pavarësisht se avionët luftarakë u ngritën në ajër për ta kapur atë.
Ministria e Jashtme e Estonisë thirri të ngarkuarin me punë të Rusisë në vend për të paraqitur një notë proteste në lidhje me shkeljen e hapësirës ajrore.
“Rusia ka shkelur tashmë hapësirën ajrore estoneze katër herë këtë vit. Por inkursioni i sotëm, që përfshin tre avionë luftarakë që hynë në hapësirën tonë ajrore, është i dhunshëm në mënyrë të paparë”, tha ministri i Jashtëm i vendit, Margūs Čakna.
“Përpjekjet në rritje të Rusisë për të testuar kufijtë dhe agresioni i saj në rritje duhet të përballen me një intensifikim të shpejtë të presionit politik dhe ekonomik”, shtoi ai.
Ndërkohë, Estonia po shqyrton mundësinë e përdorimit të Nenit 4 të NATO-s, siç bëri Polonia disa ditë më parë.
