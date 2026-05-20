Presidenti rus Vladimir Putin mbërriti në Pekin ku u prit me nderime të mëdha nga lideri kinez, Xi Jinping. Putin theksoi rëndësinë e vendit të tij si një furnizues i besueshëm i energjisë në kohë krize. Xi priti Putinin me nderime ushtarake dhe një qilim të kuq përpara Sallës së Madhe të Popullit në Pekin këtë mëngjes, disa ditë pas vizitës së Presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Vizita u shoqërua me komente demonstrative miqësore në median shtetërore kineze. Gazeta shtetërore Global Times shkroi se Xi dhe Putin do të përcaktonin kursin e marrëdhënieve në një fazë të re. Gazeta theksoi “fqinjësinë e mirë të qëndrueshme” dhe tregoi kufirin e përbashkët prej më shumë se 4,300 kilometrash.
“Në sfondin e krizës në Lindjen e Mesme, Rusia vazhdon të ruajë rolin e saj si një furnizues i besueshëm i lëndëve të para, ndërsa Kina vepron si një konsumator i përgjegjshëm i këtyre lëndëve të para”, tha Putin në fillim. Ai gjithashtu e ftoi Xi të vizitojë Rusinë në vitin 2027.
Megjithatë, kreu i shtetit të Kinës e përdori takimin në Pekin për një sulm indirekt ndaj SHBA-së.
“Situata ndërkombëtare karakterizohet nga turbulenca dhe trazira të ndërthurura, ndërsa tendencat hegjemonike të njëanshme po fitojnë terren”, tha Xi.
Në këtë sfond, marrëdhëniet midis Kinës dhe Rusisë janë një forcë për “qetësi në mes të kaosit”, tha Xi, sipas mediave shtetërore kineze.
Të dy vendet duhet të zgjerojnë më tej “koordinimin e tyre gjithëpërfshirës strategjik”. Takimi me Putinin u zhvillua vetëm pak ditë pas takimit të Xi Jinping me Presidentin e SHBA-së Donald Trump. Duke iu referuar rajonit të Lindjes së Mesme dhe Gjirit, Xi tha se një armëpushim gjithëpërfshirës ishte urgjentisht i nevojshëm dhe negociatat ishin veçanërisht të rëndësishme. Një zgjidhje e hershme e konfliktit mund të ndihmonte në uljen e ndërprerjeve në furnizimin me energji, zinxhirët e furnizimit dhe rendin tregtar ndërkombëtar. Sipas shifrave të qeverisë së Moskës, Rusia është eksportuesi kryesor i energjisë në Kinë: Në vitin 2025, 101 milionë ton naftë bruto dhe 49 miliardë metra kub gaz natyror u transportuan nëpërmjet tubacioneve dhe në formën e gazit natyror të lëngshëm.
Pavarësisht faktorëve të jashtëm të pafavorshëm, bashkëpunimi ekonomik midis Rusisë dhe Kinës po tregon një vrull të mirë, tha Putin. Tregtia midis dy vendeve është rritur tridhjetëfish në çerek shekullin e fundit dhe ka mbetur vazhdimisht mbi 200 miliardë dollarë amerikanë për vite me radhë, shtoi ai. “Forca lëvizëse pas bashkëpunimit ruso-kinez është bashkëpunimi në energji”, tha Putin në takimin me Xi. Ai shtoi se përparësia për bashkëpunimin ekonomik përfshinte edhe “projekte të mëdha të përbashkëta në industri, bujqësi, transport dhe, natyrisht, teknologji të lartë”.
Putin theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë midis Rusisë dhe Kinës në kohë të tensionuara. Ai deklaroi se marrëdhënia është një nga “faktorët më të rëndësishëm stabilizues në skenën ndërkombëtare”.
Xi tha se, duke pasur parasysh situatën e ndryshuar ndërkombëtare, bota përballet me rrezikun e rikthimit në ligjin e xhunglës. Kina mbështet një zgjatje të mëtejshme të Traktatit të Fqinjësisë së Mirë, Miqësisë dhe Bashkëpunimit me Rusinë dhe synon të përparojë me vendosmëri bashkëpunimin strategjik me Moskën.
