Bashkimi Evropian ka propozuar një tarifë fikse prej dy eurosh për miliarda pako të vogla të dërguara direkt në shtëpitë e njerëzve, të cilat aktualisht vijnë kryesisht nga Kina.

Taksa e re do të thotë që pakot me vlerë më pak se 150 euro (126 paund) nuk do të jenë më pa doganë. Tregjet online, duke përfshirë gjigantët kinezë Temu dhe Shein, pritet të paguajnë tarifën, tha Komisioneri i Tregtisë i BE-së Maros Sefcovic.

Vitin e kaluar, 4.6 miliardë pako të tilla hynë në BE, me më shumë se 90% që vinin nga Kina.

Një vëllim i tillë kishte krijuar një ngarkesë të madhe pune për stafin doganor të BE-së, tha Sefcovic. Ai argumentoi se kjo kishte paraqitur sfida në sigurimin e kontrollit të duhur të sigurisë dhe standardit të mallrave që hyjnë në bllok.

Tarifa e propozuar do të “kompensonte koston”, i tha ai Parlamentit Europian. Brukseli shpreson gjithashtu se një pjesë e të ardhurave të gjeneruara do të shkojnë drejt buxhetit të BE-së.

Tarifa prej dy eurosh do të zbatohet për pakot e dërguara direkt te konsumatorët, ndërsa pakot e dërguara në depo do të tatohen me një normë më të ulët prej 0.50 eurosh (0.42 paund).

Lëvizja e BE-së vjen pas tarifave të reja të SHBA-së mbi mallrat kineze nën administratën e Presidentit Donald Trump – të cilat përfshijnë një tarifë për pakot e vogla.

Pas negociatave javën e kaluar, tarifa për pakot e vogla me vlerë deri në 800 dollarë (606 paund) u rishikua në 54% nga 120%. Megjithatë, një tarifë fikse prej 100 dollarësh për pako mbetet në fuqi.

Frika qëndronte se gjigantët kinezë të tregtisë elektronike mund ta përmbytnin tregun evropian me mallra të lira, pasi produktet e destinuara fillimisht për SHBA-në do të duhej të hidheshin diku tjetër.

Shitësit me pakicë evropianë janë ankuar më parë se përballen me konkurrencë të padrejtë me konkurrentët e huaj, të cilët, sipas tyre, nuk i përmbahen standardeve strikte të produkteve të BE-së.

Shein dhe Temu kanë thënë më parë se do të bashkëpunojnë me rregullatorët dhe standardet e konsumatorëve. Temu thotë se ka 92 milionë përdorues në BE, ndërsa Shein ka thënë se ka mbi 130 milionë.

Përpara tarifave të SHBA-së, platforma si Shein dhe Temu ishin mbështetur në të ashtuquajturin përjashtim “de minimis” për të dërguar artikuj me vlerë të ulët direkt te klientët në SHBA pa pasur nevojë të paguanin detyrime ose taksa importi.