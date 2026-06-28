Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka ngritur alarmin për pasojat e rënda të valës së të nxehtit që ka përfshirë Evropën, duke bërë të ditur se nga 21 qershori janë regjistruar mbi 1.300 vdekje të lidhura me temperaturat ekstreme.
Lajmi u bë publik nga drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i cili theksoi se Evropa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në botë, me një ritëm të rritjes së temperaturave dy herë më të lartë se mesatarja globale.
Sipas tij, nxehtësia ekstreme përbën një kërcënim serioz për shëndetin publik dhe stresi nga temperaturat e larta mbetet një nga shkaqet më të nënvlerësuara të vdekjeve. Për këtë arsye ai e cilësoi atë si një “vrasës të heshtur”, pasi në shumë raste nuk identifikohet menjëherë si shkaku kryesor i humbjes së jetës. Më të rrezikuarit janë të moshuarit, personat me sëmundje kronike, fëmijët dhe ata që punojnë ose kalojnë shumë kohë në ambiente të hapura.
Tedros theksoi gjithashtu se shumica e banesave, vendeve të punës dhe shkollave në Evropë nuk janë ndërtuar për të përballuar temperatura kaq të larta dhe të zgjatura. Kjo e bën popullsinë edhe më të ekspozuar ndaj rreziqeve që sjellin valët e të nxehtit, të cilat sipas ekspertëve po bëhen gjithnjë e më të shpeshta dhe më intensive si pasojë e ndryshimeve klimatike.
OBSH u bëri thirrje qeverive evropiane të ndërmarrin masa urgjente për mbrojtjen e qytetarëve, duke përfshirë përmirësimin e sistemeve të paralajmërimit të hershëm, përshtatjen e infrastrukturës ndaj kushteve të reja klimatike dhe forcimin e planeve të reagimit gjatë periudhave me temperatura ekstreme.
Organizata nënvizon se vetëm përmes investimeve afatgjata dhe masave parandaluese mund të reduktohen humbjet e jetëve nga valët e të nxehtit në vitet e ardhshme.
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