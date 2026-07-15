Temperaturat e larta që kanë përfshirë Europën, ka prekur gjithashtu edhe vendin tonë. Meteorologia Rezarta Xhakollari, në një lidhje të drejtëpërdrejtë për Report Tv tha se ditët e ardhshme do të jenë më të nxehta dhe termometri do të shënojë vlerën 40 gradë celcius.
“Pritet që të dielën termometri të shënojë deri në 40 gradë në disa zona. Prandaj mund të quhet edhe java më e nxehtë e korrikut. Javën tjetër do të kemi një ulje temperaturash. Në zonat malore do të kemi reshje shiu”, tha Xhakollari.
Megjithatë pavarësisht kësaj Tirana, Shkodra, Berati, Gjirokastra, Tirana dhe Elbasani mbetën zonat më të nxehta, sipas meteorologes.
“Temperaturat do të mbeten të larta, pasi atmsofera është shumë e nxehtë. Pritet që ne të kemi gjithmonë verëra më të nxehta”, përfundoi ajo.
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