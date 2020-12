Zyrtarisht jemi në dimër. Fillimi i muajit dhjetor do të jetë me temperatura të ulëta por moti i kthjellët do mbizotërojë në të gjithë territorin e vendit.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes por do të ngrihen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -6°C deri në 14°C.