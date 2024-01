Ditën e mërkurë moti pritet të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta deri mesatar.

Pritet të ketë ngrica të forta përgjatë akseve rrugore në relievet malore.

Gjithashtu nuk do të mungojë mjegulla/ mjegullina në orët e mëngjesit në zonat luginore. Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtesi 1-7m/sek. Vlëzimi në detet 1-3 ballë

Temperaturat minimale do të zbresin deri në -10 gradë Celsius në Bajram Curri dhe ato maksimale shkojnë deri në 12 gradë Celsius në Fier dhe Berat.

/a.r