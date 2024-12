Meteorologia Tanja Porja në A2 CNN është shprehur se ditën e sotme pritet një rënie e temperaturave në territorin shqiptar.

Porja tha se moti i kthjellët do të mbizotërojë në vendin tonë, ndërsa shtoi se në pjesën e dytë të ditës, në zonat veriore dhe verilindore do të ketë zhvillim të vranësirave, që do të përkthehen në ‘flokë’ dëbore.

Ajo zbuloi gjithashtu se temperaturat minimale do të qëndrojnë në -5 gradë celcius, ndërsa maksimuni në 13 gradë celcius.

“Dita e sotme nis e ftohtë. Do të kemi edhe një rënie të vlerave termike gjatë mesditës së sotme, por megjithatë do të kemi mbizotërim të motit të kthjellët në pjesën më të madhe të territorit shqiptar.

Kthjellime e vranësira kalimtare në pjesën e parë të ditës, ndërsa në pjesën e dytë të ditës zhvillimi i vranësirave të karakterit lokal dhe presim momente të shkurtra me flokë dëbore në zona të izoluara. Termometri ka qëndruar në vlerën minimale të -5 gradë celcius ndërsa maksimumi zbret në 13 gradë”, tha meteorologia Porja.