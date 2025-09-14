Vendi ynë sot do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët dhe alternime vranësirash të pakta deri mesatare, të cilat do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu kryesisht përgjatë relieveve malore në orët e mesditës e pasdites. Pjesa tjetër e territorit parashikohet pa reshje, ndërkohë që temperaturat do të arrijnë deri në 33 gradë Celsius.
Era do të fryjë me drejtim kryesor juglindje-jugperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare në jug hera-herës do të arrijë shpejtësi 6-11m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.
