I maskuar me kapuç në fund të kompleksit të Gjirit të Lalzit, Ilir Meta është duke pritur në takim një prej njerëzve më të kërkuar nga drejtësia aktualisht në Durrës.

Gazeta TemA disponon dhe videon e shkuarjes ne takim të njerëzve të dërguar nga personi në kërkim.

Meqë presidenti Meta thotë më nxirrni një foto, ne po i nxjerrim dy foto nga video-ja, me shpresë se do shpjegohet vetë për takimin me njerëz në kërkim, për të intimiduar votuesit në Durrës.

Por këto foto të presidentit mjaftojnë që ai të futet në listën e OFL-së, si gjithë personat me të shkuar kriminale.

Zoti president, a mund t’ua thuash shqiptarëve me kë je në tavolinë?/ Tema