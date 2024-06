Katër ditë më parë, më 20 qershor, kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta konfirmoi se po divorcohet nga bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi. Ai bëri me dije se kishte depozituar kërkesën e tij në gjykatë për zgjidhje martese. Kryemadhi nuk komentoi vendimin e tij dhe tha se do të fliste në një moment të dytë, kur të mësonte arsyet. Teksa shumë analistë e shohin divorcin si një “lojë” për të shpëtuar pasurinë, ish-deputeti Halit Valteri mendon të kundërtën.

I ftuar në “7pa5” në Vizion Plus, Valteri tha se “molla e sherrit” mes çiftit që ishin partnerë edhe në politikë, është telefoni i Kryemadhit, i sekuestruar nga SPAK. Sipas Valterit, çifti Meta-Kryemadhi do të dalin me akuzë nga dosja e cila po hetohet nga SPAK dhe do të përdundojnë në burg.

Valteri: Divorci dhe prishja e një familjeje është një gjë shumë e rëndë. 30 vite raport me njëri-tjetrin, nuk do t’ia uroja askujt një gjë të tillë. Sa i përket raportit politik, është një përplasje që ka sjellë dhe ndarjen familjare. Unë nuk e shikoj si një strategji për të fshehur paratë, pasi ata kanë para më shumë se sa e imagjinojmë ne. Edhe nëse i konfiskohen ato prona që i kanë të deklaruara, janë 1/1000 e atyre që kanë. Telefoni i Monikës është molla e sherrit. Janë disa pazare, ku nuk kanë qenë të sinqertë me njëri-tjetrin.

Ai po hedh poshtë nënën e kalamajve dhe bashkëpunëtoren e jetës. Ka shumë gjëra që do dalin nga hetimi dhe Meta me Kryemadhin dalin me akuzë nga kjo dosje. Paska pasur krisma, para të padeklaruara, paskan gënjyer njëri-tjetrin. Kjo do shërbejë si arsye për të shkuar në burg. Njëri do jetë në “arrest shtëpie”, tjetri në burg. Praktika ka treguar që gratë kanë qenë gjithmonë në “arrest shtëpie”. Meta ka qëndruar në një nga hotelet më të shtrenjta të Tiranës, 250 euro nata. Ka disa muaj që jeton në atë hotel dhe duhet parë se si i paguan këto para.

Ilir Meta është një i alkoolizuar funksional që bredh rrugëve të Tiranës. Buxheti i tij me miliona euro i jep mundësi të takojë disa njerëz. PL nuk merr asnjë mandat në zgjedhjet e ardhshme, është e shpërbërë. PL është një koorporatë që funksiononte me aksione. Çdo person merrte shpërblime në bazë të votave që sillte. Pas zënkave të dy ortakëve që e shkatërruan këtë strukturë, kjo koorporatë ka shkuar drejt falimentit. A do të mbijetojë Meta politikisht? Jo! Edhe ai vetë e di që nuk do mbijetojë politikisht. Kjo shihet nga sulment që i bën SPAK, SHBA, nënës së fëmijëve apo kujtdo që mendon ndryshe nga ai.

/a.r