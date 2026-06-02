Telefonata mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu raportohet se ka ndryshuar situatën në frontin libanez, duke sjellë reagime të forta në Izrael dhe duke ndikuar në zhvillimet diplomatike në rajon.
Sipas mediave ndërkombëtare, pas kësaj komunikate, Shtetet e Bashkuara kanë shtyrë përpara një marrëveshje për armëpushim në Liban, me synimin për të ndalur operacionet ushtarake izraelite kundër Hezbollahut dhe objektivave të tjera në vend.
Anulohet operacioni i IDF në moment të fundit
Raportohet se një operacion i zgjeruar i ushtrisë izraelite (IDF) në Bejrut është anuluar në minutat e fundit, pas një telefonate të tensionuar mes Trump dhe Netanyahut që zgjati mbi një orë.
Ky vendim ka shkaktuar debat në Izrael, ndërsa opozita ka kritikuar qeverinë për mënyrën e menaxhimit të situatës dhe marrëdhënieve me aleatët.
Tensione të reja në rajon
Situata në terren mbetet e paqëndrueshme, me përleshje të herëpashershme dhe sulme të kufizuara midis forcave izraelite dhe Hezbollahut në jug të Libanit dhe zonat kufitare.
Në të njëjtën kohë, raportimet flasin për rritje të tensioneve diplomatike, ndërsa Irani shihet si një faktor që po forcon pozitat e tij në negociatat me Shtetet e Bashkuara, në varësi të zhvillimeve në frontin libanez.
Zhvillimet e fundit tregojnë një situatë ende të paqëndrueshme, ku vendimet politike dhe ushtarake po ndryshojnë me shpejtësi.
Leave a Reply