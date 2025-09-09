Izraeli ka goditur krejt papritur Katarin, duke shkaktuar dëme të shumta në kryeqytetin Doha përmes bombardimeve.
Mirëpo në Tel Aviv, mediat raportojnë se gjithçka është bërë me bekimin e Donald Trump.
“Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dha dritën jeshile për sulmin izraelit në Katar, tha një zyrtar i lartë izraelit për Channel 1” – raporton gazeta The Times of Israel.
Lideri i Hamasit, Khaled Mashaal — të cilin Izraeli u përpoq ta vriste në Jordani në vitin 1997 — dyshohet se ishte objektiv i bombardimeve në Doha sot.
