Në 15 shtete ku ka shqiptarë ka nisur shpërndarja e teksteve falas për të mbështetur mësimin e gjuhës dhe kulturës shqipe për fëmijët jashtë vendit.
Për vitin shkollor 2026-2027 qeveria ka financuar mbi 5800 paketa mësimore me rreth 17 mijë libra.
Ministrja e Arsimit tha se për herë të parë dërgohet Niveli III i Gjuhës Shqipe dhe Kulturës Shqiptare duke plotësuar ciklin e teksteve për mësimin e shqipes në Diasporë.
“Për vitin shkollor 2026-2027 për diasporën nxjerrim edhe nivelin e tretë të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Kemi nivelin e parë, të dytë dhe të tretë dhe duhet të theksoj që të gjitha këto shpërndahen falas për fëmijët dhe mësuesit tanë në diasporë. Puna për shpërndarjen e librave është 1-vjeçare përgatitore. Që nga hartimi, përgatitja, por edhe kontaktet që ne mbajmë me të gjitha përfaqësitë tona dhe sidomos me mësuesit në diasporë, me shoqatat, me klasat e gjuhës shqipe dhe janë ata që japin kërkesat dhe nevojat. Fakti që ne shkojmë te niveli III do të thotë që ka një kërkesë në rritje”, tha Kumbaro.
Qeveria sipas ministres së Arsimit do të zgjerojë gjithashtu mbështetjen financiare për mësuesit e gjuhës shqipe në Diasporë duke rritur numrin e tyre dhe përtej Greqisë.
“Ka një vullnet nga të dyja ministritë, si Ministria e Jashtme dhe Ministria e Arsimit, pra nga qeveria shqiptare, për ta rritur numrin e mësuesve me mbështetje financiare në Greqi, por edhe për të shkuar me një pjesë të mësuesve në Itali. Po punojmë për këtë dhe do të kemi një numër më të madh mësuesish që paguhen për t’u mësuar fëmijëve tanë në diasporë gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare”, shtoi më tej ministrja.
Një tjetër objektiv sipas ministres Kumbaro është forcimi institucional i mbështetjes për gjuhën shqipe në diasporë përmes transformimit të Qendrës së Botimeve për Diasporën në agjenci të dedikuar për certifikimin e shqipes si gjuhë e dytë.
“Prandaj që të futet në kornizën europiane të gjuhëve, që do të ketë gjithë financimin e nevojshëm. Ndaj duhet të kalojmë nga ky stad në atë të gjuhës shqipe si gjuhë pune, si një gjuhë e mësuar dhe e certifikuar”, përfundoi Kumbaro.
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