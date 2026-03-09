Qeveritë në mbarë botën po shtojnë përpjekjet për t’i larguar të miturit nga rrjetet sociale dhe shërbime të tjera online, duke arritur në përfundimin se pengesat teknike të përmendura prej kohësh për kontrollet e moshës nuk janë më një justifikim për mosveprim.
E para ishte Australia, që nxiti lëvizjen me një ndalim historik të llogarive të adoleshentëve në mediat sociale. Rregullatorët në Evropë, Brazil dhe një numër gjithnjë e në rritje i shteteve të SHBA-së tani po ndjekin taktika të ngjashme.
Në Shtetet e Bashkuara, Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, ka shprehur mbështetje për kufizimet e moshës, ndërsa thuhet se edhe Presidenti Donald Trump po tregon interes për këtë çështje.
Shqetësimet në rritje në lidhje me shëndetin mendor të adoleshentëve, abuzimin në internet dhe përhapjen e imazheve seksuale të fëmijëve të gjeneruara nga inteligjenca artificiale po e nxisin këtë shtysë. Zyrtarët thonë se teknologjia e përmirësuar për moshën, duke përdorur analizën e fytyrës, dokumentet e identifikimit, miratimin prindëror dhe sjelljen, ka forcuar besimin se sisteme të tilla mund të funksionojnë.
Drejtori ekzekutiv i platformës së verifikimit të identitetit, Rick Song, tha se një përparësi kyçe për kompaninë është balancimi i privatësisë me efektivitetin për të bërë një vlerësim të saktë.
