Pas mbylljes së pushimeve zyrtare, kryeministri Edi Rama rifilloi aktivitetin duke zhvilluar takime me ministra për përgatitjen e sezonit të ri qeveritar dhe Asamblesë Socialiste. Në këtë të fundit bëhen publikë edhe emrat e qeverisë së re, të cilët sërish duket se do të mbeten ekskluzivitet i kryeministrit.
I pyetur për datën, Rama konfirmoi në emisionin “Opinion” në Tv Klan se do të jetë 11 shtatori. Sa u përket emrave, nuk zbuloi asnjë konkret, por do të jetë “qeveri e re” dhe përzierje e atyre me përvojë dhe e të rinjve. Për të është e rëndësishme që të reflektojë “vullnetin dhe aspiratat e 11 majit”. Qeveria e re do të ruajë baraspeshën mes grave e burrave.
Blendi Fevziu: A e ke gati qeverinë? E ke në kokën tënde se unë s’po të pyes për emrat se me siguri s’do ma japësh?
Edi Rama: Besoj që në datën 11.
Blendi Fevziu: Do të ketë ndryshime të mëdha?
Edi Rama: Shiko, një gjë është e sigurt që nuk pres të vijë njeri nga qielli. Njerëzit janë…
Blendi Fevziu: Do të jetë qeveri politike apo teknike më shumë?
Edi Rama: Qeveri politike janë të gjitha për sa kohë është qeveria e një partie…
Blendi Fevziu: Dakord, por e kam fjalën njerëz nga parlamenti apo do të vijnë njerëz nga jashtë që ushtrohen kryesisht përmes aftësive teknike që kanë?
Edi Rama: Ne kemi një mandat unik në aspektin që jemi e para forcë politike që ka 12 vjet eksperiencë qeverisëse të pandërprerë. Ky është një aset shumë i madh për ta përdorur sepse eksperienca e 12 vjetëve është e jashtëzakonshme. Ka një libër të famshëm Malcolm Gladwell që thotë “kush nuk i ka bërë 10 mijë orë punë në atë që bën, nuk e bën dot punën mirë” dhe kemi njerëz me shumë eksperiencë, kemi njerëz të tjerë që kanë më pak eksperiencë, por që mund të sjellin më shumë, kështu që në fund të ditës…
Blendi Fevziu: Pra do të kesh një miksim midis të dyjave?
Edi Rama: Në fund të ditës, qeveria do të jetë një përzgjedhje që do të reflektojë qoftë vullnetin e 11 majit, qoftë aspiratat e 11 majit, qoftë edhe ambicien time që ne të sillemi me arritjet si opozitë.
Blendi Fevziu: A do të ketë surpriza, emra të rinj që ne s’i presim se pritshmëritë janë brenda grupit parlamentar?
Edi Rama: Kam parë që duhen fshirë të gjithë, duhen sjellë ca të tjerë.
Blendi Fevziu: Secili ka mendimin e vet, po pyes realisht, a do të ketë surpriza?
Edi Rama: Do të jetë qeveri e re. Besoj që jo çdo ministër apo ministre e ka parë veten në këto thashethemet se ka edhe ndonjë që nuk është përfolur fare si mundësi që të jetë aty.
Blendi Fevziu: Do e ruash balancën midis grave dhe burrave?
Edi Rama: Po pa këtë ne nuk jemi Partia Socialiste.
Blendi Fevziu: A do të shmangen ministrat që ndiqen nga SPAK për të vazhduar karrierën politike në ekzekutiv?
Edi Rama: Nuk di të kemi ndonjë ministër që ndiqet nga SPAK-u me thënë të drejtën.
Blendi Fevziu: Çështje që SPAK-u mund t’i hapë në çdo moment.
Edi Rama: SPAK-u mund të hapë në çdo moment çfarë të dojë, ne do të vazhdojmë punën tonë.
