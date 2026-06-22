Numri i anijeve që kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit ra ndjeshëm, pasi Teherani tha se e ka mbyllur sërish këtë rrugë të rëndësishme detare, tregojnë të dhënat e transportit detar.
Teherani tha se e ka mbyllur ngushticën, përmes së cilës para luftës kalonin rreth 20 për qind e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz në shenjë hakmarrjeje ndaj shkeljeve të një marrëveshjeje të përkohshme armëpushimi nga SHBA-të dhe Izraeli.
Tri prej tyre u identifikuan si anije shumë të mëdha për transport nafte (VLCC) – secila me rreth 2 milionë fuçi naftë dhe karburant të papërpunuar saudit – dhe njëra prej tyre ishte duke u drejtuar për në Japoni.
Disa anije mund të mos jenë përfshirë në statistika, sepse kanë fikur pajisjet e gjurmimit gjatë kalimit në Gjirin Persik.
Teherani e hoqi bllokadën e ngushticës javën e kaluar, pasi arriti marrëveshje me SHBA-të për të zgjatur armëpushimin e shpallur në prill edhe për 60 ditë të tjera, me qëllim që t’u jepej hapësirë negociatave për paqe.
Por, më 20 qershor, Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) e deklaroi sërish të mbyllur këtë rrugë ujore, në përgjigje të sulmeve izraelite në Liban.
Ushtria amerikane deklaroi se anijet tregtare vazhdojnë të operojnë normalisht.
Ndërkohë, në orët e para të 22 qershorit u raportua se SHBA-të dhe Irani janë pajtuar për një plan drejt arritjes së marrëveshjes përfundimtare për paqe./REL
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