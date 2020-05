“Më duket një marrëzi e jashtëzakonshme çdo përpjekje për të prishur Teatrin, pa shteruar rrugën e plotë kushtetuese dhe ligjore të kësaj çështje, e cila ka marrë një dimension të qartë europian”.

Kështu tha Presidenti Ilir Meta mesditën e sotme nga qyteti i Kavajës, ku paralajmëroi përballjen me përgjegjësitë penale për personat e përfshirë në shkatërrimin e Teatrit Kombëtar, pas votimit për shembjen e tij nga Këshilli Bashkiak Tiranë.

Sipas tij, Teatrin e mbron Kushtetuta dhe të gjitha konventat ndërkombëtare ku Shqipëria aderon që prevalojnë mbi çdo akt tjetër.

“Faktet e bëra publike flasin për një veprimtari të strukturuar kriminale, e cila do të ishte e paamnistueshme në çdo kohë. Na mjaftojnë kujtimet e kazmave të komunizmit dhe diktaturës ndaj kishave dhe xhamive në 1967. Në këtë situatë ende pandemie, në vend që të merremi me menaxhimin më të mirë dhe transparent të saj, nuk mund të bëjmë një marrëzi të tillë, të tentojmë ti vëmë kazmën teatrit kombëtar, si ti vësh kazmën njëherë e përgjithmonë për të ecur së bashku me Maqedoninë për çeljen e negociatave drejt BE, por edhe për paqen sociale”, u shpreh kreu i shtetit.

Ai tha shpreson ende që të ketë një reflektim dhe uroi që ato akte që ka parë në media të mos jenë të vërteta.

/a.r