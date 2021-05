Nënkryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, njëherësh deputete e Partisë Socialiste, Vasilika Hysi, në fjalën e saj në parlament, deklaroi se duhen rrëzuar dekretet e Metës.

Hysi thekson se opozita betohej se do zhbënte reformën në drejtësi, duke shtuar se qytetarët kanë nevojë për një sistem gjyqësor profesional.

“Kryetari i Kuvendit është shumë korrekt dhe ndjek procedurën. Opozita nuk ka votuar shumë ligje që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi. Opozita betohej se do zhbënte reformën në drejtësi, atë reformë që e kanë kërkuar që të gjithë. Presidenti ka kthyer në bllok ligjet që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi. Çdo projekt-ligj është konsultuar me grupet që shfaqin interes.

Kthimi i rishqyrtimeve të ligjeve, është i paargumentuar ligjërisht. Ne donim që të zhdukim çdo ndikim të politiikës mbi drejtësinë. Shumica parlamentare ka meritë që mbështet reformën në drejtësi, kemi mbështetur të gjitha strukturat për të përmbushur këtë reformë dhe që monitorojnë reformën. Unë besoj se parlamenti i ri do të mbështesë reformën në drejtësi, kaq të rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë. Duam që të kemi drejtësi profesionale dhe eficente. Të rrëzojmë dekretet e presidentit, që janë të paligjshme”, deklaroi Hysi./ b.h