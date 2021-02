“Të vdesësh duke ndihmuar të tjerë të shpëtojnë, duke u infektuar nga ky virus i mallkuar”.

Ky është fati dramatik i dhjetëra bluzave të bardha në Italinë fqinje, por jo vetëm. Në të gjithë botën, gjatë vitit të pandemisë, shumë mjekë dhe infermierë kanë ndërruar jetë, pas infektimit, teksa janë në frontin e parë të përballimit të situatës.

Shifrat të jenë të frikshme. Numri i mjekëve që vdiqën në Itali gjatë pandemisë Covid-19 u rrit në 306. Maria Giuseppa Giammalva, një mjeke nga Palermo, është viktima e fundit e raportuar nga Fnomceo, Federata Kombëtare e Kirurgëve dhe Stomatologëve Mjekësorë.

Gruaja ishte një mjeke e përgjithshme.

Ajo ishte 65 vjeçe dhe me origjinë nga Roccamena. Giammalva punoi për vite në spitalin Gino Marinuzzi. Doktoresha ka shërbyer gjithashtu në zyrat e saj pranë Via Paruta dhe Via Perpignano. “Doktor Giammalva ndoshta ra viktimë e profesionit të saj – shkruhej në mediat sociale.

/a.r